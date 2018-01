L’ombre sur la Maison-Blanche

New York

Il est l’homme qui ne dit rien et qu’on ne voit pas. Robert Mueller est cette ombre que Donald Trump tente furieusement de combattre à distance, mais ne semble jamais pouvoir toucher. Le président aime cultiver l’art du contre et projeter l’image du boxeur qui met son adversaire k.-o. après avoir esquivé les coups de celui-ci. Avec Robert Mueller, les rôles se sont inversés. Le silence de l’ancien patron du FBI qui mène l’enquête sur les liens entre le clan Trump et la Russie pendant la campagne électorale de 2016, a forcé le président à se retrouver dans la peau de l’agresseur face à un enquêteur qui l’obnubile.

Quand Donald Trump crie à tue-tête sur Twitter que l’enquête de Robert Mueller est la «plus grande chasse aux sorcières d’un politicien dans l’histoire américaine», le procureur ne répond pas. Et quand le président s’attaque au FBI, une police fédérale que Robert Mueller a dirigée de 2001 à 2013, il ne récolte rien d’autre que du silence.

Depuis que Rod Rosenstein, le numéro deux du Département américain de la Justice a confié l’enquête à Robert Mueller en mai 2017, le procureur spécial a provoqué un premier ouragan à la Maison-Blanche le 30 octobre en inculpant Paul Manafort, l’ancien chef de campagne de Donald Trump en 2016, et Rick Gates, l’adjoint de celui-ci. Ce jour-là, Robert Mueller a réservé une surprise de taille à la Maison-Blanche en annonçant le plaider-coupable de George Papadopoulos. Cet ancien conseiller de la campagne de Donald Trump a reconnu avoir menti au FBI sur ses contacts avec le Kremlin en 2016.

Robert Mueller a provoqué une seconde tempête le 1er décembre en obtenant le plaider-coupable et la coopération de Michael Flynn, l’ancien conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. En ébranlant la Maison-Blanche avec son enquête, le procureur se retrouve d’ailleurs dans une drôle de position.

Nommé par Bush Jr

Cet avocat de formation, âgé de 73 ans, est sévèrement critiqué par les supporters républicains du président alors qu’il est lui-même républicain et qu’il avait été nommé à la tête du FBI en 2001 par le conservateur George W. Bush. Lors de la nomination de Mueller à la tête de l’enquête russe, Newt Gingrich, un ancien candidat républicain à la présidence, l’avait qualifié de «choix magnifique». Il avait souligné sa «réputation impeccable», son «honnêteté» et son «intégrité». Trois mois plus tard, le proche de Donald Trump accusait Robert Mueller d’incarner un brumeux complot politique contre le président des États-Unis.

Une fois encore, Robert Mueller s’est tu. Il ne publie pas de communiqué et semble se terrer dans son bureau dont l’adresse a été gardée secrète. Il s’est entouré d’une petite équipe de procureurs de confiance et a réussi à empêcher les fuites. «Le travail de Robert Mueller est de rester dans l’ombre et de mener son enquête devant les tribunaux sans prendre position», explique Norm Eisen, un ancien avocat de la Maison-Blanche entre 2009 et 2010 à l’époque où Robert Mueller dirigeait le FBI.

Confirmé par Obama

Barack Obama avait d’ailleurs prolongé de 2 ans le mandat de cet ancien marine à la tête de la police fédérale américaine. Le 21 juin 2013, au moment d’annoncer le départ de Robert Mueller, le démocrate Barack Obama avait salué un homme «exemplaire» appartenant pourtant au parti rival du sien. Le président avait aussi loué la stabilité et le leadership de ce héros du Vietnam qui avait notamment mené l’enquête du FBI sur les attentats du 11 septembre.

Le New-Yorkais, marié depuis 51 ans à Ann et père de 2 filles, a pris une fois la parole en public l’année dernière. C’était à la remise de diplômes de la Tabor Academy, où étudiait sa petite-fille Campbell. Au moment de présenter son grand-père, cette dernière a révélé qu’elle le surnommait «Baba». Elle a aussi dit que son grand-père lui avait appris la «compassion», l’«intégrité», le «dur labeur» et l’«humilité».

Leçons de vie

Dans son discours aux étudiants, Robert Mueller n’avait pas parlé de l’enquête russe, mais avait mentionné son expérience au Vietnam aux côtés de l’un de ses compagnons d’armes mort au combat. «J’ai conservé depuis plus de 40 ans les valeurs que j’ai apprises lorsque j’étais dans les marines», a-t-il dit. «Notamment le travail d’équipe, le sacrifice, la discipline. Des leçons de vie que je n’aurais pas pu apprendre de la même manière ailleurs.»

Le contraste avec un Donald Trump indiscipliné, obnubilé par son image et qui aime s’afficher avec des soldats mais s’est fait dispenser de service militaire au moment du Vietnam, ne pourrait pas être plus grand. Les opposants du président espèrent désormais que Robert Mueller pourra l’interroger pour son enquête. Et ils salivent à l’idée que Steve Bannon, l’ancien stratège de Donald Trump, s’apprête à rencontrer un enquêteur méthodique qui pourrait provoquer de nouvelles tempêtes à la Maison-Blanche cette année.

(24 heures)