L'opposant Fayulu revendique la victoire

L'opposant congolais Martin Fayulu, donné perdant de l'élection présidentielle, a annoncé qu'il allait saisir la Cour constitutionnelle samedi afin d'exiger le «recomptage des voix», alors que son camp revendiquait une victoire à 61%.

