L'opposant Fayulu se rebiffe et jette le trouble

Le bras de fer s'est durci vendredi en RDC après l'annonce contestée de l'élection à la présidentielle de l'opposant Félix Tshisekedi. Martin Fayulu, autre candidat de l'opposition donné perdant, a revendiqué la victoire et compte contre-attaquer devant la justice.

Un membre de l'équipe de campagne de M. Fayulu a revendiqué vendredi la victoire avec 61% des suffrages lors de la présidentielle à un tour du 30 décembre, qui doit désigner le successeur du président Joseph Kabila lors de la première transition démocratique depuis l'indépendance du pays en 1960.

