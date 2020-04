L’opposition e-manifeste contre le Kremlin

Sur le web, ils se mobilisaient pour dire «niet» à la réforme constitutionnelle de Vladimir Poutine. Mardi soir, c’est «pour la vie» que ces militants de l’opposition vont organiser une manifestation en ligne contre le chef du Kremlin et sa gestion de la crise du coronavirus. «Nous demandons des mesures d’urgence pour sauver les gens et le pays», lancent dans leur appel les organisateurs. Parmi eux, Ilya Azar, l’un des leaders de la société civile à l’origine des manifestations de l’été dernier à Moscou.

À l’époque, les contestataires anti-Kremlin s’étaient retrouvés dans la rue pour dénoncer l’absence de candidats indépendants à l’élection municipale de Moscou, scrutin local devenu enjeu national. Mardi, en mode confinement à cause de la pandémie, ils espèrent se retrouver par milliers pour un rassemblement virtuel inédit, à partir de 18h, sur la chaîne YouTube du mouvement Niet. En début d’année, cette association d’internautes s’est créée en opposition au référendum sur la Constitution que Vladimir Poutine est soupçonné d’avoir orchestré pour se maintenir au pouvoir.

Contraint à cause du coronavirus de repousser sine die ce scrutin, le chef du Kremlin a pendant longtemps jugé «la situation sous contrôle» en Russie malgré l’aggravation de la pandémie. Il a dû finir par reconnaître qu’il y a «beaucoup de problèmes» et des «pénuries» dans les hôpitaux. Moscou et sa région en sont l’épicentre, avec deux tiers des 87'000 cas et 794 décès. C’est dans la capitale que les réseaux sociaux sont les plus critiques pour remettre en cause la réalité des bilans officiels et raconter les défaillances des hôpitaux. Mais aussi pour demander au Kremlin des aides sociales et économiques pendant le confinement car, jusqu’à présent, le programme gouvernemental fait plutôt pâle figure.

Les punaises de la colère

Imprévisible, cette contestation en ligne a déjà gagné les régions, où une partie des habitants sont pareillement ultraconnectés. Les signaux de mécontentement se multiplient, notamment à cause du chômage provoqué par le confinement. Des internautes de plusieurs villes ont profité la semaine dernière des espaces «conversations» sur Yandex, principal portail internet en Russie, pour improviser des manifestations locales en ligne. Sur les applications de cartes géographiques, ils ont virtuellement punaisé des épingles autour de bâtiments gouvernementaux et ajouté des messages de colère. Contre le pouvoir local. Parfois contre le Kremlin.

«Ces cybermanifestations reflètent le mécontentement de Russes d’habitude non politisés. Après la pandémie, ils ne rejoindront pas tous l’opposition. Mais cela élargit sa base», prévient le politologue Andreï Kolesnikov. Virtuelles, ces protestations restent minoritaires et localisées mais pourraient servir d’étincelle à une contestation plus large au sein d’une société déjà remontée contre la baisse du pouvoir d’achat depuis 2014. Une menace réelle pour le Kremlin: avec une récession anticipée entre 4 et 10% à cause de la pandémie mais aussi de la chute du prix du pétrole, la crise économique pourrait porter un sérieux coup à la popularité du Kremlin.

Alexeï Navalny, le leader de l’opposition, l’a bien compris. Très présent sur les réseaux sociaux, l’avocat anticorruption multiplie les messages et initiatives pour dénoncer les problèmes du système de santé, l’un des points noirs des vingt ans au pouvoir de Vladimir Poutine. Il appelle à davantage d’aides. Son association de médecins rebelles collecte de l’argent pour acheter des masques et les distribuer dans les hôpitaux.

Une opportunité?

Cela pourrait rendre Alexeï Navalny populaire parmi les Russes d’habitude peu tentés par l’opposition. Dans ses troupes, certains sont pessimistes: le Kremlin présentera le virus comme une menace venue de l’extérieur et réussira à unir le pays derrière le président. D’autres croient que c’est une chance pour l’opposition de monter en puissance en dénonçant les défaillances du pouvoir. Avec internet comme moyen de contestation et désormais théâtre d’action.