L'ouragan Florence s'est abattu vendredi matin sur la côte atlantique américaine, amenant des pluies diluviennes poussées par des vents violents risquant de provoquer des inondations «catastrophiques» selon les autorités.

«L'ouragan Florence a touché terre près de Wrightsville Beach, en Caroline du Nord, à 07H15 (11H15 GMT) avec des vents maximum estimés à 150 km/h», a annoncé le Centre national des ouragans (NHC) dans un tweet.

NEW: #Hurricane #Florence has made landfall near Wrightsville Beach, North Carolina at 7:15 AM EDT (1115 UTC) with estimated maximum winds of 90 mph (150 km/h), and a minimum central pressure estimate of 958 mb (28.29"). https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/vzpe6MjTf9 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 14, 2018

Des vents violents

L'impact de l'ouragan a été précédé par des vents violents tourbillonnants qui ont commencé à souffler peu après 5 heures locales (9 heures GMT), projetant des trombes d'eau dans tous les sens et faisant s'envoler débris et panneaux de signalisation.

La ville portuaire de Wilmington, en Caroline du Nord, s'était réveillée au son de plusieurs détonations, possiblement de transformateurs électriques ayant explosé, selon un journaliste de l'AFP sur place.

Catégorie 1

L'ouragan reste dangereux même s'il a été rétrogradé en catégorie 1 sur l'échelle Saffir-Simpson qui en compte cinq, a averti le NHC. Il doit décharger vendredi ses pluies torrentielles pendant de longues heures avant de s'enfoncer samedi à l'intérieur des terres, accentuant le risque d'inondations et de crues soudaines, selon la météo américaine.

Florence «se déplace vers l'ouest à 9 km/h», a précisé le Centre des ouragans dans son point de 8 heures (midi GMT). «Un affaiblissement graduel est prévu plus tard aujourd'hui et ce soir».

#HurricaneFlorence this morning with Cape Hatteras #NorthCarolina in the foreground. The crew of @Space_Station is thinking of those who will be affected. pic.twitter.com/XsQ7Zwurfa — Ricky Arnold (@astro_ricky) September 12, 2018

«Cette tempête sera destructrice»

En Caroline du Nord, près de 300'000 foyers étaient déjà privés d'électricité, et les services d'urgence tentaient de secourir des centaines de personnes bloquées chez elles par des inondations dans la ville de New Bern. «Cette tempête sera destructrice», a prévenu le gouverneur de Caroline du Nord Roy Cooper. «Des effets catastrophiques seront ressentis».

Des opérations de sauvetage étaient en cours vendredi sur la côte atlantique des Etats-Unis, où l'ouragan Florence a touché terre au petit matin, pour venir en aide à des personnes coincées par la montée des eaux. Les secouristes ont mis à l'abri entre 150 et 200 personnes dans la ville de New Bern, construite sur les flancs d'une rivière, selon David Daniels de la police de la ville.

Les opérations se poursuivaient pour venir en aide à des dizaines d'autres résidents n'ayant pas suivi les consignes d'évacuation données par les autorités à l'approche de l'ouragan.

«Nous sommes coincés dans le grenier», a raconté à CNN une habitante de la ville, Peggy Perry, réfugiée avec trois membres de sa famille au sommet de sa maison. «En quelques secondes, l'eau est montée jusqu'à la taille, maintenant elle est à hauteur d'épaule».

Sur Twitter, la mairie s'est voulue rassurante pour ses administrés. «NOUS ALLONS VOUS SORTIR DE LA. Vous allez peut-être devoir monter au deuxième étage ou dans le grenier, mais NOUS ARRIVONS», a-t-elle écrit.

Le risque, c'est l'eau

«Le plus important, c'est l'eau, avait affirmé jeudi Steve Goldstein, responsable de l'Agence fédérale océanique et atmosphérique (NOAA), alors que les vagues portées par la marée ont commencé à submerger le rivage en soirée. «La menace des vents s'est un peu éloignée, mais cela reste un ouragan très dangereux et puissant».

Environ 1,7 million de personnes ont été sommées de se mettre à l'abri, loin du littoral.

Couvre-feu

A plusieurs centaines de kilomètres au sud, la célèbre station balnéaire de Myrtle Beach, en Caroline du Sud, s'est aussi transformée en ville-fantôme: rues désertes, stations-essence fermées et fenêtres calfeutrées.

Mais certains habitants ont ignoré les appels à évacuer la zone. Jeff Cunningham avait choisi de rester sur son bateau, amarré dans la marina de North Myrtle Beach.

«Je suis resté pour chaque ouragan depuis 20 ans, ça ne va pas être trop gros», a-t-il assuré à l'AFP jeudi soir. »J'ai tout le nécessaire, 200 gallons (750 litres) d'eau, un générateur... Et ici c'est le meilleur endroit«, a-t-il dit.

Un couvre-feu a été instauré, comme dans plusieurs autres localités de la côte atlantique et les autorités avaient appelé la population à évacuer dès mardi. Pour ceux qui n'ont pas voulu ou pu partir, plusieurs centres d'accueil ont été mis en place.

Bénévoles en appui

Une équipe de volontaires a fait le voyage depuis la Louisiane, victime de graves inondations en 2016, pour participer aux opérations de secours. »Nous sommes venus pour aider, pour faire dans d'autres régions ce que nous avons appris à faire quand la majorité de l'Etat a été inondé«, a expliqué à l'AFP Rob Gaudet, l'un des fondateurs de l'association Cajun Navy.

Selon le service national météorologique (NWS), environ 4,9 millions de personnes devraient subir des précipitations de plus de 25 cm dans les cinq prochains jours. «Les inondations à l'intérieur des terres sont très meurtrières et c'est ce qui va arriver», a averti Brock Long, chef de l'Agence fédérale des situations d'urgence (Fema).

«L'infrastructure va être endommagée, le courant va être coupé, a-t-il poursuivi. Cela pourrait durer des jours, voire plusieurs semaines».

Plus de mille vols annulés

Au total, entre un et trois millions d'usagers pourraient être victimes de coupures de courant dans les deux Etats de Caroline, a indiqué le fournisseur d'électricité Duke Energy, basé dans la région. Près de 3000 électriciens de tout le pays étaient arrivés jeudi en renfort des 20'000 professionnels réquisitionnés pour rétablir le courant une fois le gros de la tempête passée, a indiqué la compagnie sur Twitter.

Plus de 1000 vols ont déjà été annulés en raison de l'ouragan, selon les médias américains. (afp/nxp)