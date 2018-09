L'ouragan Florence contraint un million de personnes à évacuer

Plus d'un million d'Américains devaient être évacués sur la côte est des Etats-Unis, menacée par l'ouragan Florence qui s'est nettement renforcé lundi avec des vents de 220 km/h.

«C'est un ouragan très dangereux», a déclaré Henry McMaster, gouverneur de la Caroline du Sud. «Nous ne voulons risquer aucune vie», a-t-il justifié, précisant que l'évacuation à partir de mardi concernera les habitants d'une bande littorale de 320 kilomètres de longueur.

«Nous sommes avec vous!», a tweeté le président Donald Trump, en appelant la population à suivre les consignes officielles face à l'ouragan «très dangereux». «Les autorités fédérales se tiennent prêtes à intervenir».

To the incredible citizens of North Carolina, South Carolina and the entire East Coast - the storm looks very bad! Please take all necessary precautions. We have already began mobilizing our assets to respond accordingly, and we are here for you! pic.twitter.com/g74cyD6b6K