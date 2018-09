L'ouragan Florence rétrogradé en catégorie 2

L'ouragan Florence, qui se dirige vers la côte Est des États-Unis, a été rétrogradé mercredi d'un cran en une tempête catégorie 2, a annoncé l'institut américain de surveillance. Celui-ci a souligné que les intempéries devraient faire de gros dégâts.

«Florence est désormais un ouragan de catégorie 2 sur l'échelle de Saffir-Simpson» (qui compte cinq degrés), a indiqué cet institut météorologique (NHC) en fin de soirée. Mais «Florence est toujours considéré comme un ouragan majeur extrêmement dangereux» quand il elle approchera des côtes jeudi, a précisé l'organisme. Il a mis en garde contre le danger de la montée des eaux.

Here are the 11 PM EDT Key Messages for Hurricane #Florence. Latest information available at https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/Qckto38JyW — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) 13 septembre 2018

Le volume des vents que le cyclone charrie s'est notamment agrandi, et ceux-ci devraient balayer une plus vaste superficie terrestre que prévue initialement.

Se mettre à l'abri

Environ 1,7 million de personnes ont été sommées de se mettre à l'abri loin du rivage de la Caroline du Sud, de la Caroline du Nord et de la Virginie. Ces trois États de la côte atlantique sont les plus menacés par l'ouragan, dont les premières bourrasques violentes sont attendues jeudi. Le phénomène s'aggravera vendredi et samedi.

«Après aujourd'hui mercredi, il sera vraiment trop tard. N'attendez pas la dernière minute», a lancé Brenda Bethune, la maire de Myrtle Beach, célèbre station balnéaire sur la côte de Caroline du Sud. «Il est impératif que chacun suive les ordres d'évacuation locaux. Cet ouragan est terriblement dangereux», a pour sa part averti le président Donald Trump sur Twitter. «Protéger les vies est la priorité la plus absolue», a-t-il ajouté depuis la Maison Blanche.

It is imperative that everyone follow local evacuation orders. This storm is extremely dangerous. Be SAFE! #HurricaneFlorence https://t.co/94Ue4e26PD pic.twitter.com/KvF54CwomW — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 septembre 2018

(ats/nxp)