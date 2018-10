L'ouragan Michael se dirige vers la Floride

L'ouragan Michael, qui se déplace vers le nord dans le golfe du Mexique, devrait atteindre les côtes américaines en milieu de semaine, a annoncé lundi le Centre national des ouragans (NHC).

L'ouragan de catégorie 1 sur une échelle de 5 se situait lundi après-midi à environ 30 kilomètres à l'ouest de Cuba. Il est accompagné d'importantes précipitations et ses vents soufflaient jusqu'à 120 km/h avec des rafales pouvant excéder cette vitesse, a précisé le centre dans un bulletin à 18H00 GMT.

Michael devrait atteindre la catégorie 3 (au moins 178 km/h) d'ici mardi soir, selon cette source. Il se déplace à 11km/h en direction du nord et devrait atteindre les côtes de la Floride mercredi.

Risques d'inondations

Les vents d'une force digne d'un ouragan s'étendent jusqu'à 45 km de l'oeil. Les précipitations --jusqu'à 30 centimètres par endroits-- pourraient provoquer de dangereuses inondations à Cuba, en Floride et dans certaines régions de Caroline du Nord et du Sud.

Les pluies s'abattaient déjà lundi sur Cuba, où les météorologues craignent également des coulées de boue, ainsi que sur l'archipel des Keys, à l'extrémité sud de la Floride. Rick Scott, gouverneur de cet Etat américain, a déclaré lundi l'état d'urgence dans 35 comtés et a mobilisé 500 membres de la Garde nationale. Cinq mille autres sont prêts à être déployés en cas de besoin, a-t-il précisé.

De premières évacuations ont été ordonnées dans certains comtés lundi après-midi, a par ailleurs indiqué M. Scott.

I have activated another 750 FL National Guard troops on top of the 500 that I activated last night. They are well-equipped, with assets including high water vehicles, helicopters, & boats. The @FLGuard has more than 4,000 additional guard members ready to deploy.