L'ultime appel du cardinal Pell accepté

La Haute cour d'Australie a annoncé mercredi qu'elle acceptait d'examiner le pourvoi formé par le cardinal George Pell. Naguère un des prélats les plus puissants du Vatican, le septuagénaire recourait contre sa condamnation pour pédophilie.

L'ex-secrétaire à l'Économie du Saint-Siège avait été débouté en août par la Cour suprême de l'Etat de Victoria (sud) de l'appel contre sa condamnation en mars à six ans de prison pour l'agression de deux adolescents en 1996 et 1997 dans la cathédrale de Melbourne. Il avait formé en septembre un ultime recours devant la Haute cour, plus haute juridiction du pays, basée à Canberra. (ats/nxp)