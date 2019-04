L'ultime «point chaud» de l'Agent Orange au Vietnam

Les Etats-Unis ont lancé samedi au Vietnam une campagne de nettoyage de 183 millions de dollars sur un ancien site de stockage d'Agent Orange. Ce défoliant contenant de la dioxine, utilisé durant la guerre et dont les effets perdurent, provoque de graves problèmes de santé comme des cancers et des malformations.

Située près de Ho-Chi-Minh-ville, l'ex-Saïgon, la base aérienne de Bien Hoa - dernier en date des sites à réhabiliter après la base de Danang - était l'un des principaux lieux où était entreposé l'Agent Orange. Elle ne fut que sommairement nettoyée par les soldats à l'approche de la fin de la guerre, voilà plus de quarante ans.

Entre 1962 et 1971, l'armée américaine a déversé par avion quelque 80 millions de litres d'Agent Orange sur les forêts et les cultures au Vietnam du Sud pour empêcher la progression de la guerilla communiste.

The United States will remediate dioxin-contaminated soil and sediment at the Danang Airport and later conduct an environmental assessment at the Bien Hoa Airbase. Thank so much. pic.twitter.com/V3SAG8oJru

Trois millions de victimes

Le produit s'est infiltré dans les nappes phréatiques et les rivières, causant de graves handicaps physiques et mentaux à des générations de Vietnamiens. Selon Hanoï, le nombre de victimes se monterait à trois millions. Un million souffre aujourd'hui encore de graves séquelles, parmi lesquels 150'000 malformations congénitales.

A Bien Hoa, plus de 500'000 mètres cubes de dioxine ont contaminé le sol et les sédiments. Il s'agit du «plus important point chaud qui reste» au Vietnam, précise l'Agence américaine pour le développement (USAID).

Un programme de dix ans

Le programme lancé samedi est prévu sur dix ans. Les quantités de dioxine à Bien Hoa représentent quatre fois plus que le volume nettoyé à l'aéroport de Danang lors d'une opération de 110 millions de dollars qui a duré six ans, jusqu'en novembre 2018.

«Le fait que deux anciens ennemis soient désormais partenaires pour une tâche aussi complexe est rien moins qu'historique», a déclaré samedi l'ambassadeur américain au Vietnam, Daniel Kritenbrink, lors du lancement de la campagne, auquel assistaient des responsables militaires vietnamiens et des sénateurs américains.

Sur les sites les plus contaminés, les concentrations toxiques étaient encore 400 fois supérieures aux normes acceptables en 2012, date du début des opérations américano-vietnamiennes de décontamination de l'Agent Orange.

Nine US #senators, led by Sen. Patrick #Leahy, D-Vt., gather at the Bien Hoa Airbase in s. #Vietnam. To inaugurate joint project to clean up land contaminated by dioxin from the Agent Orange stored & loaded onto airplanes on base during the #VietnamWar. https://t.co/DI01M4yb7d