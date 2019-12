L'unique porte-avions ravagé par un incendie

Le foyer de l'incendie qui faisait rage jeudi à bord de l'unique porte-avions russe a été localisé et était en cours d'extinction jeudi en fin de journée sur ce bâtiment qui se trouvait à quai à Mourmansk (nord), a indiqué la flotte russe, touchée à nouveau par un incident majeur.

Selon un bilan donné à l'AFP par Alexandra Kondaourova, ministre de l'Information de la région de Mourmansk, «dix blessés sont hospitalisés, dont un dans un état grave».

Dans un communiqué cité par les agences de presse russes, la marine a précisé que la vie des blessés n'était pas en danger et que les pompiers étaient toujours à pied d'oeuvre pour étouffer les fumées se dégageant du navire, plusieurs heures après le début du sinistre.

A fire broke out on Russia’s only aircraft carrier, the Admiral Kuznetsov, injuring as many as 10 crew members, in the latest mishap to plague the Soviet-built vessel https://t.co/bscUrkdgru