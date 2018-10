La Bavière sanctionne la coalition de Merkel

Le règne sans partage des conservateurs bavarois a pris fin dimanche soir. En recueillant seulement 37% des voix (–10 points), la CSU ne pourra plus diriger la Bavière toute seule comme elle le faisait presque sans interruption depuis 1962. Elle passe sous la barre des 40% pour la première fois depuis 1954 et confirme la tendance observée ailleurs en Europe sur la disparition des grands partis populaires face à la montée des populismes.

La CSU reste néanmoins en mesure de former un nouveau gouvernement en formant une alliance avec le petit parti régional conservateur, les Freie Wähler qui ont obtenu plus de 11% des voix.

La rhétorique antimigrants de la CSU a donc été sanctionnée ce dimanche dans les urnes. La responsabilité de cette défaite historique s’explique en effet par la stratégie populiste des conservateurs bavarois pour stopper l’influence du parti d’extrême droite AfD (Alternative pour l’Allemagne). Malgré une situation économique exceptionnelle en Bavière avec moins de 3% de chômage, jamais une campagne électorale régionale n’avait été autant influencée par la politique fédérale.

L’extrême droite entre au parlement

En copiant la rhétorique de l’AfD, Horst Seehofer, le ministre fédéral de l’Intérieur et président du parti conservateur bavarois, a désorienté une partie de son électorat qui a préféré se tourner vers d’autres formations politiques. Parmi elles, l’extrême droite a profité de cette atmosphère d’insécurité distillée par les conservateurs. Même si le score de l’AfD est moins important que prévu, le parti atteint près de 11% des voix. Il va entrer pour la première fois au parlement bavarois. Alice Weidel, la cheffe du groupe au Bundestag, a réclamé une nouvelle fois des élections fédérales anticipées et le départ de la chancelière.

L’autre grand gagnant du scrutin avec le parti d’extrême droite sont les écologistes qui obtiennent près de 18% des voix (+10 points), un score historique en Allemagne. Ils deviennent la deuxième force politique de la région et progressent surtout dans les grandes villes. «Nous avons fait une campagne basée sur le courage et l’audace et non pas sur la peur», s’est félicitée Katrin Göring-Eckardt, vice-présidente écologiste de l’Assemblée fédérale (Bundestag).

«Il n’est pas imaginable de continuer comme ça au gouvernement comme si de rien n’était» Ralf Stegner, vice-président du SPD

Pour Angela Merkel, la situation politique risque de se compliquer à Berlin après déjà deux graves crises gouvernementales qui ont failli mettre fin à sa «grande coalition». Dans les rangs des conservateurs, elle est tenue en partie pour responsable de cet échec électoral. Les conservateurs bavarois accusent Merkel d’avoir ruiné leur campagne à cause de sa politique d’accueil des réfugiés. Elle n’a pas été invitée une seule fois en Bavière pour soutenir la tête de liste, Markus Söder. Pour son meeting de clôture, le ministre-président avait même invité Sebastian Kurz, le chancelier conservateur autrichien, qui vient de s’allier à Vienne avec le parti d’extrême droite (FPÖ) pour durcir le droit d’asile.

La chancelière se représente à la tête de la CDU au Congrès de Hambourg, début décembre. Pour l’instant, aucun candidat sérieux n’a encore osé une contre-candidature. Mais le désir de changement grandit dans les rangs du parti.

Conservateurs affaiblis

Fin septembre, elle avait été désavouée par ses propres députés qui ont refusé la reconduction de Volker Kauder, son plus fidèle lieutenant, à la présidence du groupe parlementaire. Cette décision surprise a confirmé sa perte d’autorité sur le parti. L’affaiblissement du camp conservateur devrait se poursuivre dans deux semaines aux élections régionales de Hesse, où la CDU pourrait perdre la région.

Naufrage politique du SPD

Plus de trois quarts des Allemands ne sont pas satisfaits du travail du gouvernement Merkel. Les deux alliés de la «grande coalition» n’ont jamais enregistré des sondages d’opinion aussi désastreux au niveau fédéral. Selon le baromètre politique de la première chaîne de télévision publique (ARD), publié le 11 octobre, les conservateurs (CDU/CSU) chutent à 26% au niveau fédéral. Le Parti social-démocrate (SPD) atteindrait également un plancher historique avec 15%… derrière les écologistes (17%) et l’extrême droite (16%).

Le résultat catastrophique du SPD en Bavière est une autre raison de s’inquiéter pour Angela Merkel concernant l’avenir de son gouvernement déjà à bout de souffle après seulement sept mois d’existence. Les sociaux-démocrates ont vécu dimanche soir un véritable naufrage politique en recueillant moins de 10% des voix. Le grand parti de la gauche traditionnelle allemande a perdu un électeur sur deux en cinq ans. «Le résultat est un signal très clair lancé de Bavière vers Berlin», a reconnu Lars Klingbeil, le secrétaire général du SPD.

«Il faut que ça change»

Le scrutin bavarois va affaiblir considérablement la nouvelle présidente du parti, Andrea Nahles, dont la stratégie de «responsabilité du SPD» face à l’avenir du pays n’a pas été acceptée par les électeurs. «Il faut que quelque chose change. (…) L’une des raisons est la mauvaise performance au niveau fédéral», a-t-elle reconnu dimanche, le visage dépité.

Cette défaite devrait renforcer les positions des partisans d’une sortie rapide de cette troisième «grande coalition» du SPD avec Angela Merkel. «Avec un tel résultat, il va falloir engager des changements profonds», a commenté dimanche soir Christian Ude, l’ancien maire SPD de Munich. «Il n’est pas imaginable de continuer comme ça au gouvernement comme si de rien n’était», a ajouté Ralf Stegner, le vice-président du SPD.

