La Chine revoit à la baisse le bilan

La Chine a annoncé vendredi avoir révisé à la baisse son bilan de l'épidémie de coronavirus, désormais de 1380 morts, en raison de «doublons» et après l'adoption la veille d'une nouvelle méthode de comptabilisation. Un premier bilan faisait état de près de 1500 décès.

La Commission nationale de la santé, qui fait office de ministère, a annoncé 121 nouveaux décès de personnes atteintes de pneumonie virale Covid-19 durant les dernières 24 heures. Dans le même temps, elle a annoncé avoir retranché du total national 108 morts préalablement recensés dans la province du Hubei (centre), l'épicentre de l'épidémie.

