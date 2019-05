«La Corée du Nord est un cancer planétaire»

La mère d'Otto Warmbier, un étudiant américain décédé en 2017 après avoir été détenu en Corée du Nord et rapatrié dans le coma, a appelé vendredi à ne pas relâcher la pression sur le régime de Pyongyang, comparé à un «cancer planétaire».

Assurant ne pas s'opposer par principe au processus diplomatique engagé par le président des Etats-Unis Donald Trump avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, Cindy Warmbier a néanmoins exprimé ses craintes.

«La Corée du Nord, pour moi, est un cancer planétaire. Et si on ignore ce cancer, il ne va pas partir. Il va tous nous tuer», a-t-elle dit lors d'une conférence à Washington avec les familles de Japonais enlevés par des agents nord-coréens dans les années 1970-80.

«A moins de maintenir la pression sur la Corée du Nord, ils ne vont pas changer et j'ai très peur que l'on relâche cette pression», a-t-elle ajouté lors de cette rencontre organisée par le cercle de réflexion conservateur Hudson Institute.

Il avait volé une affiche de propagande

Etudiant à l'université de Virginie, Otto Warmbier avait été arrêté à Pyongyang en janvier 2016 lors d'un voyage organisé. Il avait été condamné en mars suivant à quinze ans de travaux forcés pour le vol d'une affiche de propagande, avant d'être libéré en juin 2017 alors qu'il était dans le coma.

