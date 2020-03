La France autorise l'extradition de Compaoré

Le gouvernement français a autorisé l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. Ce frère de l'ancien président déchu est mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat en 1998 d'un journaliste, a appris jeudi l'AFP.

Le décret d'extradition du frère cadet de Blaise Compaoré, chassé par la rue après 27 ans au pouvoir fin octobre 2014, a été signé par le Premier ministre français Edouard Philippe, selon cette source. Il doit encore être publié au Journal officiel.

Contacté par l'AFP, l'avocat de François Compaoré, Me Pierre-Olivier Sur, a refusé de faire tout commentaire pour l'heure. Ce décret reste susceptible d'un recours devant le Conseil d'Etat.

En juin 2019, la Cour de Cassation avait rejeté le pourvoi de François Compaoré contre son extradition vers Ouagadougou, où le dossier Zongo, classé en 2003 après un «non-lieu» en faveur du seul inculpé, a été rouvert à la faveur de la chute de son frère, Blaise Compaoré.

Assassiné en 1998

Journaliste d'investigation reconnu et directeur de l'hebdomadaire «L'Indépendant», Norbert Zongo avait été assassiné le 13 décembre 1998, alors qu'il enquêtait sur le meurtre du chauffeur de François Compaoré. Sa mort avait provoqué une profonde crise politique au «pays des hommes intègres».

Le journaliste, âgé de 49 ans, auteur de plusieurs enquêtes retentissantes dénonçant une mauvaise gouvernance sous le régime Compaoré, avait été tué avec trois de ses compagnons. Les quatre dépouilles avaient été retrouvées calcinées dans le sud du Burkina Faso.

François Compaoré avait été arrêté à l'aéroport de Roissy en octobre 2017, en exécution d'un mandat d'arrêt émis par les autorités de Ouagadougou. Mais à ce jour, il n'est pas inculpé dans son pays, à la différence de trois ex-soldats du Régiment de sécurité présidentielle (RSP), l'ancienne garde prétorienne de Blaise Compaoré.

«Etape importante»

«C'est un tournant décisif qui vient d'être franchi dans la quête de la justice et la manifestation de la vérité sur cette affaire qui n'a que trop duré», a réagi Guy Zongo, fils aîné de Norbert Zongo.

«C'est une autre étape importante de franchi et nous nous réjouissons que cela se passe dans le bon sens et selon les accords qui existent entre les deux pays», a-t-il dit à l'AFP. «Même si ce n'est pas aujourd'hui qu'il sera extradé puisque le décret peut faire l'objet d'un recours, tôt ou tard justice sera rendue. Nous sommes sereins sur cette fin inéluctable. Nous espérons que les choses se fassent en respect des procédures et nous avons espoir de voir enfin cette extradition se faire»a-t-il conclu. (ats/nxp)