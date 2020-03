La France commande un milliard de masques

Coronavirus Retrouvez toutes les informations sur l'évolution de l'épidémie du coronavirus. Plus...

Coronavirus Les forces de l'ordre de la capitale vaudoise arpentent régulièrement le centre-ville pour rappeler les règles de sécurité sanitaire à la population pendant la pandémie de Covid-19. Plus...

Coronavirus Le président du gouvernement tessinois a annoncé ce samedi que la fermeture des activités commerciales et des chantiers sera maintenue jusqu'au 5 avril en raison de la pandémie de Covid-19. Plus...

Coronavirus Plus de 750'000 personnes ont actuellement un taux d'occupation réduit dans le pays, notamment à cause de la crise du Covid-19. Plus...