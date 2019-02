La France se mobilise contre l’antisémitisme

Une foule imposante a envahi la place de la République, mardi soir à Paris. Ils étaient environ 20 000 manifestants à rejeter l’antisémitisme qui s’installe en France comme ailleurs. De nombreuses personnalités politiques étaient présentes: le chef du gouvernement Édouard Philippe – qui, prenant la parole, a promis l’élaboration «d’un travail législatif» pour «punir ceux qui mettent en cause ce que nous sommes» –, la maire de Paris, Anne Hidalgo, les anciens présidents Sarkozy et Hollande, Laurent Wauquiez et même Jean-Luc Mélenchon, le patron de La France insoumise, qui avait fait planer le doute sur sa participation. Marine Le Pen, elle, a préféré faire hommage à part au nom du Rassemblement national. Quant au président de la République, Emmanuel Macron, il s’est recueilli devant le Mémorial de la Shoah à Paris en compagnie du président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand, et celui du Sénat, Gérard Larcher.

Une septantaine d’autres villes de l’Hexagone ont organisé des démonstrations se rapportant au même thème. Ces rassemblements ont été mis sur pied dans un contexte très particulier: la forte augmentation en France et en Europe des actes antisémites. Si les insultes proférées samedi par des porteurs de gilets jaunes contre le philosophe Alain Finkielkraut sont les gouttes de fiel qui ont fait déborder le vase d’amertume, il n’en demeure pas moins que cet épisode lamentable est bien loin d’être isolé, comme le démontre la profanation du cimetière juif de Quatzenheim, en Alsace, dans la nuit de lundi à mardi. Le président Macron s’y est d’ailleurs déplacé mardi matin.

Lors de la manifestation de mardi soir place de la République, nous avons rencontré l’ancien maire de Paris Bertrand Delanoë: «Comment lutter contre l’antisémitisme? Se rassembler, d’abord, comme ici. Mais c’est avant tout les antisémites, eux-mêmes, qu’il faut combattre et pas seulement leurs idées. Il ne faut leur laisser aucun espace.»

Un peu perdus dans la masse, quelques «gilets jaunes» sont venus témoigner leur soutien à cette cause, parfois de façon ambiguë, comme nous l’a fait sentir l’un d’entre eux: «Bien sûr, on condamne les insultes contre Finkielkraut, mais c’est toujours la même chose. Les grands médias montent un fait en épingle pour nous discréditer. Ce rassemblement, c’est aussi une opération de récupération par le gouvernement.»

Hausse de 74%

Le Ministère français de l’intérieur a recensé 541 actes antisémites en 2018, soit une hausse de 74% par rapport à l’an passé. Une augmentation très sensible, même si ces chiffres n’atteignent pas les «pics» de 2004 (974 actes antisémites) et de 2014 (851). Le premier ministre Édouard Philippe a dressé ce constat sans complaisance: l’antisémitisme «est très profondément ancré dans la société française».

Toutefois, la France n’est pas la seule à connaître un tel phénomène. En Allemagne, 1646 actes antisémites ont été enregistrés en 2018. Soit une hausse de près de 10% par rapport à 2017. Il y a deux ans, la Cicad (Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation) avait recensé 150 actes antisémites pour la seule Suisse romande. Les États-Unis et le Canada sont aussi confrontés à cette recrudescence de l’antisémitisme.

Qui sont les antisémites d’aujourd’hui en France? Certains sont issus des milieux catholiques intégristes, comme l’ont démontré les slogans hostiles aux juifs proférés par certains participants aux manifs contre le mariage gay. À cette couche traditionnelle s’est ajoutée une autre, plus récente, représentée par les militants salafistes radicaux. Lors d’une intervention à BFM TV, Alain Finkielkraut dénonçait l’influence de Dieudonné et d’Alain Soral – l’homme de spectacle et l’idéologue «rouge-brun» – qui cherchent à former une alliance entre l’extrême droite et des milieux anticolonialistes en prenant la haine des juifs pour dénominateur commun.

(24 heures)