La France se mobilise contre l'antisémitisme

France Quatorze partis politiques français ont lancé jeudi soir un appel contre l'antisémitisme. Le RN et les Insoumis n'y figurent pas. Plus...

France Plusieurs inscriptions antisémites datant du week-end ont semé le trouble dans la capitale française. Le procureur de Paris et le Préfet de Police ont été saisis. Plus...

Allemagne Les crimes et délits antisémites sont ainsi à leur plus haut depuis 2009. Il faut remonter à 2007 pour retrouver un nombre équivalent de violences antijuives en Allemagne. Plus...