La Ghouta sur le point d’être totalement reprise par le régime

Les premiers combattants de Jaich al-Islam et leurs familles ont commencé lundi à quitter Douma, dernière poche rebelle de la Ghouta orientale, a indiqué la télévision d’État syrienne. Les membres du groupe islamiste, et les civils qui le souhaitent, seront exfiltrés vers Jarablos, ville du nord-est de la province d’Alep contrôlée par des factions sous influence turque, conformément au deal conclu avec le régime et Moscou, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). Une des clauses prévoit également le déploiement de la police militaire russe à Douma.

L’opération, écrivait lundi l’agence gouvernementale Sana, vise à «vider la ville des terroristes en prélude au retour de toutes les institutions de l’État». Toute la journée, les médias du régime ont diffusé les mêmes images: des bus estampillés de logos d’agences touristiques dans lesquels étaient censés se trouver les combattants et dont on ne pouvait distinguer s’ils étaient vides ou remplis. «Au total, vingt cars transportant 1065 terroristes (sont sortis de la ville)», poursuivait le média.

En contraste avec le ton triomphal du régime, la direction du groupe Jaich al-Islam est restée murée dans le silence tout le week-end. Vendredi, son porte-parole, Hamza Bayrakdar, avait annoncé sur son compte Twitter que le groupe refusait «catégoriquement de partir». «C’est un élément incontournable dans les négociations», avait-il dit. Le groupe veut coûte que coûte maintenir sa présence dans l’enclave rebelle. «Il est probable que Jaich al-Islam hésite. Ils ont peut-être donné leur accord pour les évacuations d’aujourd’hui car ils sont aussi sous pression de la population locale, mais aucune décision ferme sur la proposition russe n’a visiblement été prise. Le régime essaie probablement de les pousser dans le sens d’un accord en annonçant le deal. Damas sait que le groupe n’a pas beaucoup d’options», explique Julien Théron, spécialiste en géopolitique des conflits.

«Guerre psychologique»

Du côté des civils, les habitants sont dans l’expectative. «On ne sait pas ce qui nous attend ni quel est notre destin. On entend beaucoup de rumeurs sans savoir où l’on va. Personne ne nous annonce rien», confie Ghafran, une habitante de Douma jointe sur place. «Cette incertitude a poussé beaucoup de gens à se rendre dans les zones tenues par le régime, mais là-bas non plus on ne sait pas ce qui se passe», poursuit-elle. Plus de 150'000 personnes ont rejoint les secteurs tenus par le régime depuis le début des évacuations dans la Ghouta, dont plus de 45'000 ont rejoint des zones rebelles. «On vit dans la peur et le stress de prendre une décision, c’est une guerre psychologique. Une grande partie des personnes qui vont être évacuées ont des membres de leur famille dans Jaich al-Islam. Moi, je n’ai pas de frère ni de parents qui ont rejoint les groupes armés. Je n’ai que des sœurs, mon père est âgé et ne s’est jamais lancé dans ce genre d’activités. J’hésite à rester ici, avec l’arrivée de l’armée syrienne, ou à partir avec les groupes armés», livre pour sa part Bouchra, une autre résidente ayant vécu, à l’instar de 400'000 habitants, sous le joug d’un siège impitoyable de cinq ans.

Il aura fallu six semaines au régime et à son allié russe pour reconquérir la Ghouta orientale, poumon de la rébellion, désormais reprise à plus 95% par les forces loyalistes. Après un mois d’une campagne de bombardements intensifs – qui ont tué plus de 1600 civils –, les trois principales factions rebelles ont les unes après les autres été contraintes d’accepter leur exfiltration négociée en dépit du flou qui plane toujours sur le sort de Douma, contrôlée jusqu’à nouvel ordre par le groupe Jaich al-Islam. En dix jours, plus de 46'000 personnes – des combattants des groupes rebelles Faylaq al-Rahmane et Ahrar al-Cham, leurs proches et d’autres civils – ont déjà quitté la Ghouta orientale pour la province d’Idleb, dans le nord-ouest du pays, selon un décompte de l’agence Sana. (24 heures)