La Maison Blanche cède face à CNN

La Maison Blanche a définitivement rendu lundi son accréditation au journaliste de CNN Jim Acosta, mis au ban après un échange tendu avec Donald Trump, mais a fixé de nouvelles règles pour le déroulement des conférences de presse, a annoncé sa porte-parole.

«Nous avons notifié à Jim Acosta et CNN que son badge d'accès était restitué, et nous lui avons notifié certaines règles qui s'appliqueront à présent lors des conférences de presse», a déclaré Sarah Sanders.

Selon elle, les journalistes ne pourront plus poser qu'une seule question à Donald Trump avant de rendre le micro, sauf si le président ou un membre de son équipe autorise une relance. «Ne pas se plier à ces règles entraînera la révocation de l'accréditation», a ajouté la porte-parole dans un communiqué.

Here's the letter from Shine and Sanders listing "rules governing future press conferences." The Q: Will we be back here in a week or a month, with the W.H. banning someone else? pic.twitter.com/7HpMpBsCEO