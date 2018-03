La Maison Blanche dément toute relation

Donald Trump dément «fortement et clairement» avoir eu une relation sexuelle avec l'actrice pornographique Stormy Daniels. Au lendemain de la diffusion tant attendue de l'interview de la star du X, la réaction de la Maison Blanche était sans équivoque.

«Je dirais que le président a démenti fortement, clairement et constamment» ces accusations, a assuré lundi Raj Shah, le porte-parole adjoint de l'exécutif américain, devant les journalistes. M. Trump, pourtant prompt à attaquer ses adversaires, n'a jamais publiquement commenté cette affaire.

Reste alors à comprendre pourquoi Michael Cohen, l'avocat personnel de Donald Trump, a versé 130'000 dollars à Stephanie Clifford, de son vrai nom, quelques jours avant l'élection présidentielle de 2016, en échange de son silence. «Il faudra demander à Michael Cohen pour les détails», a évacué M. Shah.

Peur

Lundi, l'avocat de l'actrice a assuré que sa cliente vit dans la peur.

Stormy Daniels dit avoir été menacée physiquement pour être contrainte à taire sa relation sexuelle présumée avec Donald Trump en 2006. C'est ce qu'a révélé l'actrice X hier soir sur le plateau de CBS, dans l'émission «60 Minutes». Le magnat de l'immobilier, marié à Melania Trump depuis 2005, a pour sa part constamment fait démentir, par ses porte-paroles, toute relation intime avec Stormy Daniels.

«Il ne peut y avoir aucune interrogation sur la provenance de cette menace», a tweeté l'avocat de Stormy Daniels, Michael Avenatti, après la diffusion de l'interview de sa cliente dimanche dans l'émission «60 minutes» sur CBS.

