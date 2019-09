La Maison-Blanche obtient le droit de refuser les demandes d’asile

New York

La Cour suprême des États-Unis a autorisé mercredi soir l’administration Trump à rejeter les demandes d’asile politique des migrants qui atteignent les États-Unis après avoir traversé d’autres pays. À la suite de ce verdict, la Maison-Blanche pourra relancer son programme annoncé le 15 juillet dernier qui consiste à empêcher les migrants en provenance d’Amérique centrale de demander l’asile politique aux États-Unis s’ils ne l’ont pas fait au préalable au Mexique ou dans un pays limitrophe de leur pays d’origine.

L’administration Trump s’est félicitée de cette décision de la plus haute instance judiciaire américaine, dont les verdicts ont force de loi outre-Atlantique. Ken Cuccinelli, le directeur par intérim des Services américains de citoyenneté et d’immigration, a annoncé la mise en œuvre «aussitôt que possible» de cette nouvelle règle, qui rappelle l’accord de Dublin en Europe. Et Donald Trump a salué sur Twitter «de très grandes victoires au tribunal sur la frontière».

Lire l'édito: La justice américaine sur les pas de Trump

Le verdict de la Cour suprême s’appliquera pendant que se poursuit la bataille légale entre la Maison-Blanche et les opposants à ces nouvelles restrictions en matière d’asile qui rompent avec l’image traditionnelle des États-Unis comme terre d’accueil. En juillet dernier, un juge fédéral californien avait donné raison aux auteurs de la plainte contre l’administration Trump et gelé l’application de la mesure pendant la procédure légale.

Le précédent du mur

En désavouant le juge fédéral, la Cour suprême, à majorité conservatrice, a validé pour la seconde fois en quelques mois la position de l’administration Trump. Cet été, la Cour avait déjà permis à la Maison-Blanche d’utiliser 2,5 milliards de dollars pour la construction du mur à la frontière avec le Mexique alors que ces fonds avaient été alloués par le Congrès au Pentagone pour d’autres projets militaires.

«C’est horrible», réagit Juanita Valdez-Cox, la directrice de LUPE, une organisation de défense des migrants à San Juan, au Texas. «Ici, à la frontière, nous sommes encore touchés par la mort d’Oscar Alberto Martinez Ramirez (ndlr: le migrant originaire du Salvador qui s’était noyé avec sa fille le 23 juin) et de sa fille de presque 2 ans, Valeria Martinez. Le désespoir les a poussés à traverser le fleuve après avoir été bloqués à un port d’entrée. Combien d’Oscar et de Valeria allons-nous devoir déplorer avant que cette nation ne réponde aux besoins humanitaires par l’aide humanitaire et la compassion?»

La décision de la Cour suprême ne surprend en revanche pas Manuel, un sans-papiers guatémaltèque que nous avons contacté. L’homme pensait même que le programme de l’administration Trump était déjà en vigueur avant mercredi. «Mon beau-frère s’est fait arrêter avec son fils de 17 ans la semaine dernière par les gardes-frontière américains et il a immédiatement été déporté vers le Mexique, explique Manuel. Ils ont dû demander l’asile politique au Mexique et ont obtenu une date d’audience en novembre.»

Ce nouveau programme de l’administration Trump accroît les enjeux et les risques pour les migrants qui tentent la traversée du Mexique pour demander l’asile politique aux États-Unis. À l’image du beau-frère de Manuel, ceux-ci s’endettent de plusieurs milliers de dollars et se retrouvent coincés au Mexique sans la possibilité de gagner assez d’argent pour rembourser leurs dettes.

Flux en baisse

L’offensive de l’administration Trump pour stopper le flux record de migrants cette année semble avoir un impact. En août, les gardes-frontière américains ont appréhendé 64 000 migrants, un chiffre en nette baisse par rapport aux premiers mois de l’année. En mai, par exemple, 144 000 migrants avaient été arrêtés à la frontière américaine. Lors d’une conférence de presse la semaine dernière, Mark Morgan, le directeur par intérim des gardes-frontière américains, avait souligné les «accords historiques et la politique du gouvernement» Trump. Il avait aussi salué le déploiement de 10 000 soldats mexicains à la frontière entre le Mexique et le Guatemala, avant de faire part de sa «frustration» vis-à-vis du Congrès américain. Selon lui, les parlementaires pourraient réduire de «85%» les flux migratoires s’ils durcissaient la politique migratoire des États-Unis.