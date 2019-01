La Nasa et la Chine collaborent sur la Lune

Les agences spatiales américaine et chinoise se parlent et se coordonnent de façon limitée pour explorer la Lune, a confirmé vendredi la Nasa, qui doit opérer dans un cadre légal très étroit imposé par le Congrès, méfiant contre le transfert de technologies vers la Chine.

Le responsable des activités scientifiques de la Nasa, Thomas Zurbuchen, a tweeté vendredi que la Nasa avait «été en discussions avec la Chine» pour faire éventuellement observer par un satellite américain l'alunissage de la sonde chinoise Chang'e 4 le 3 janvier sur la face cachée de la Lune.

