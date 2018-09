La PMA pour toutes met Macron au pied du mur

Oui à la procréation médicalement assistée (PMA) pour toutes, couples lesbiens et femmes seules comprises. Mais non à l’euthanasie. Après des mois de débat, le Comité consultatif national d’éthique invoque «un moyen de pallier une souffrance» et passe donc le relais à l’Exécutif. D’ici à la fin de l’année, le gouvernement tranchera. La nouvelle loi sera débattue au début de 2019 au parlement.

Alors qu’Emmanuel Macron est en plein dévissage dans l’opinion, ce nouveau chantier s’annonce très délicat. Le président a gardé le souvenir de la très laborieuse adoption du mariage pour tous, sur fond de mobilisation massive de la Manif pour tous, sous François Hollande. En campagne électorale, Emmanuel Macron avait indiqué qu’une partie de la France avait été «humiliée» lors du débat sur le mariage pour tous, mais il avait fait «en même temps» la promesse d’accorder la PMA aux couples de femmes. Un droit que l’ancien président François Hollande regrette aujourd’hui de ne pas avoir consacré. Dans ces circonstances, Emmanuel Macron, qui veut apparaître comme le premier des progressistes, pourrait difficilement renoncer.

«Emmanuel Macron cherche toujours à apparaître comme celui qui «fait ce qu’il dit». S’il canait là-dessus alors qu’il a déjà calé sur la réforme constitutionnelle après l’affaire Benalla, il sait qu’il subirait aussitôt le procès en «hollandisation», décrypte Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion de l’Ifop. «Il va donc probablement faire la réforme tout en cherchant à arrondir les angles. La réforme sera ainsi portée par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, sous un angle très médical. La confier à la secrétaire d’État chargée de l’Égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, équivaudrait à agiter le chiffon rouge, poursuit l’analyste. Ouvrir en même temps le débat sur l’euthanasie, ce serait la certitude d’allumer la mèche.»

En France, beaucoup reconnaissent qu’on «meurt mal», mais les «sages» ne recommandent pas de modifier la loi qui prévoit, à condition d’avoir rédigé des directives anticipées, une sédation profonde pour les patients incurables dont le pronostic vital est engagé à court terme.

Un premier pas

Pour les associations LGBT, le feu vert à la PMA n’est qu’un premier pas vers la fin de l’hypocrisie. De nombreuses Françaises se rendaient déjà en Belgique et en Espagne pour se faire inséminer. Onze pays d’Europe autorisent ce que l’Hexagone interdit toujours. Mais il faudra aller plus loin, estiment-elles, en évoquant la reconnaissance de la filiation des deux mères et le remboursement intégral de la PMA comme pour les couples hétérosexuels, ce qui n’est pas acquis.

Déjà, les milieux conservateurs fourbissent leurs armes. La Manif pour tous a appelé à un rassemblement devant le Comité consultatif d’éthique. À en croire son vice-président, Albéric Dumont, «on ouvre la boîte de Pandore». «Après le mariage, l’adoption, après l’adoption, la PMA, et après la PMA, ce sera la gestation pour autrui», s’offusque le collectif. La Conférence des évêques de France est au diapason.

Sur le plan politique, le combat s’annonce aussi délicat. Au sein de La République en marche, où la discipline de parti est d’ordinaire la règle, les députés sont livrés à leur liberté de conscience. Mais le groupe devrait être très majoritairement favorable. En revanche, la droite renâcle. «Nous sommes opposés à l’élargissement de la PMA. Elle doit être réservée aux situations d’infertilité», réagit déjà Christian Jacob, le patron des députés LR. Si l’on en croit tous les récents sondages, une très large majorité de Français (64% selon l’Ifop et même 75% selon l’Ipsos) est favorable à la PMA pour toutes.

(24 heures)