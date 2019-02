La Pologne boycotte un sommet en Israël

La Pologne a déclaré lundi qu'elle boycottera le sommet de pays d'Europe centrale mardi en Israël, en guise de protestation contre des propos du nouveau chef de la diplomatie israélienne accusant les Polonais d'antisémitisme.

Varsovie avait déjà annoncé dimanche que le Premier ministre Mateusz Morawiecki n'irait pas en Israël pour cette réunion du groupe de Visegrad («V4», Hongrie, Pologne, République Tchèque et Slovaquie) avec son homologue israélien Benjamin Netanyahu, et serait remplacé par son ministre des Affaires étrangères.

La Pologne avait réagi ainsi à des déclarations de M. Netanyahu, citées dans la presse de son pays et portant sur le rôle des Polonais dans l'Holocauste.

Point d'interrogation

L'affaire ne s'est pas arrêtée là. Lundi, le chef du cabinet de M. Morawiecki a dit à la radio publique que le déplacement du chef de la diplomatie Jacek Czaputowicz était maintenant «un gros point d'interrogation» en raison des déclarations de son homologue israélien Israel Katz.

Ce dernier a dit à la chaîne israélienne i24 que «de nombreux Polonais avaient collaboré avec les Nazis et, comme l'a dit (l'ancien Premier ministre israélien) Yitzhak Shamir, les Polonais sucent l'antisémitisme avec le lait de leur mère».

«La situation a changé hier», a déclaré Michal Dworczyk. «Nous avons été confrontés à une déclaration honteuse du nouveau ministre des Affaires étrangères d'Israël, et dans ce contexte toute participation de représentants de l'Etat polonais au sommet du V4 en Israël devient un très gros point d'interrogation».

Interrogés ensuite par les médias, les services du gouvernement ont indiqué qu'une décision concernant la présence de la Pologne au sommet du groupe de Visegrad «serait prise dans les prochaines heures».

Propos «déformés»

M. Netanyahu avait assuré vendredi que la presse de son pays avait déformé ses propos, portant sur les responsabilités de ou des Polonais dans les crimes nazis contre les Juifs. S'entretenant avec les journalistes israéliens qui l'accompagnaient à Varsovie mercredi et jeudi pour une conférence sur le Moyen-Orient, M. Netanyahu «a parlé de Polonais, et non pas du peuple polonais ou de la Pologne», ont dit ses services dans un communiqué.

La presse israélienne a rapporté différemment les mots prononcés par M. Netanyahu et les services gouvernementaux israéliens n'ont pas précisé à quelle version ils faisaient référence.

Les commentateurs polonais ont souligné que les déclarations israéliennes sont faites dans le contexte de la campagne électorale dans l'Etat hébreu. (ats/nxp)