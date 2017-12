La Royal Navy escorte un navire de guerre russe

Un navire de la marine britannique a escorté la semaine dernière un bâtiment russe près des eaux territoriales britanniques, a annoncé mardi le ministère britannique de la défense.

Le HMS St Albans a pris la mer samedi dernier pour rejoindre le navire de guerre russe Amiral Gorchkov qui croisait en mer du Nord. La frégate britannique a ensuite regagné Portsmouth, son port d'attache. Dans un communiqué, le ministre de la défense, Gavin Williamson, a promis qu'il n'«hésiterait jamais à défendre les eaux (britanniques) et qu'il ne tolérerait aucune forme d'agression».

Selon le ministère de la défense, un autre bâtiment britannique, le HMS Tyne, a été sollicité pour escorter un navire russe de renseignement de la mer du Nord à la Manche le soir du réveillon de Noël.

Les membres de l'équipage du HMS St Albans ont présenté lundi leurs excuses pour leur absence à Noël:

Good morning and Merry Christmas from @HMSStAlbans at sea. To our families, we are sorry we cannot be with you today and we thank you for your daily support. To everyone else, we are proud to serve you - whatever day it may be. #YuleTheWaves pic.twitter.com/eNyObeS0b8