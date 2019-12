La Russie relâche 20 pêcheurs japonais

High-Tech Moscou cherche à protéger le «segment russe» de l'internet en cas de déconnexion des grands serveurs mondiaux situés en Europe et aux États-Unis. Plus...

Russie Des amateurs de plongée ont déposé un conifère dans les eaux glaciales du lac russe pour les fêtes de fin d'année. Plus...

Japon - Russie Shinzo Abe a fait état de «discussions franches» avec Vladimir Poutine sur le dossier des îles Kouriles. Le Japon et la Russie se disputent ces îles depuis plus de 70 ans. Plus...