La Saoudienne «pas renvoyée contre son gré»

La jeune Saoudienne de 18 ans, qui a fui sa famille et a été arrêtée dimanche à l'aéroport de Bangkok, ne sera «pas renvoyée contre son gré», a indiqué lundi le chef de la police de l'immigration thaïlandaise.

«Si elle ne veut pas partir, elle ne sera pas renvoyée contre son gré», a déclaré lors d'un point presse Surachate Hakparn, ajoutant qu'elle allait rencontrer dans la journée, comme elle le demande, des représentants du Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU (HCR).

Une avocate thaïlandaise a annoncé lundi le rejet d'un recours qu'elle avait déposé pour tenter d'empêcher l'extradition d'une Saoudienne de 18 ans se disant menacée dans son pays et en instance d'expulsion après avoir été arrêtée dimanche à l'aéroport de Bangkok.

L'avocate spécialisée dans les droits de l'homme Nadthasiri Bergman a déposé son recours devant le tribunal pénal de Bangkok. «Ils ont rejeté le recours», a déclaré à l'AFP l'avocate, s'apprêtant à aller rencontrer la jeune Saoudienne à l'aéroport.

«En cas de suspicion de détention illégale, on peut demander à un tribunal de se prononcer», a déclaré à l'AFP l'avocate Nadthasiri Bergman, peu après avoir déposé le recours. Arrêtée dimanche à l'aéroport de Bangkok, la jeune femme se trouve depuis dans une chambre d'hôtel de l'aéroport.

«Je ne quitterai pas ma chambre tant que je n'aurai pas rencontré le HCR», a mis en garde Rahaf Mohammed Al-Qunun dans une vidéo postée lundi matin sur Twitter, où elle barricade la porte de sa chambre d'hôtel de l'aéroport avec une table. La représentation à Bangkok du HCR a confirmé lundi à l'AFP «tenter d'avoir accès» à la jeune femme de 18 ans «pour évaluer son besoin de protection internationale».

I’m calling for all people inside the transit area in Bangkok to protest against deporting me to Kuwait

Please I need u all

I’m shouting out for help of humanity