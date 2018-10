La Suisse apporte 900 kilos de matériel humanitaire

Le Corps suisse d'aide humanitaire est déjà sur les lieux du sinistre en Indonésie. Une deuxième équipe devrait les rejoindre dans la soirée de vendredi, apportant avec elle près d'une tonne de matériel.

Sur les ondes de la RTS, le Dr Olivier Hagon, responsable médical du Corps suisse d'aide humanitaire (CSA) présent sur place, a annoncé que les opérations passaient au stade suivant: le but est désormais d'aider les gens à s'abriter, de les soutenir psychologiquement, mais aussi de s'affairer à la production d'eau potable.

L'équipe devrait prochainement évaluer des hôpitaux locaux en collaboration avec les autorités locales. Après cela, elle pourra s'occuper des blessés, en particulier les mères et les enfants.

La deuxième équipe du CSA de cinq personnes devait arriver dans la soirée à Palu. Elle transporte avec elle près de 900 kilos de matériel, y compris des tentes et du matériel de purification de l'eau, a indiqué le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) à Keystone-ATS.

Un convoi onusien en route

A Genève, un porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a affirmé vendredi devant la presse que trois spécialistes de l'agence onusienne étaient arrivés dans la zone. Un convoi d'une dizaine de camions doit apporter samedi près de 85'000 litres d'eau dans la partie plus affectée.

De son côté, le Croissant-Rouge local poursuit son évaluation, son assistance en eau et en termes de soins, a indiqué un porte-parole de la Fédération des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR). Trois camions sont arrivés et une quinzaine est en route. De la nourriture devait être distribuée vendredi à Palu. Des dizaines de tonnes d'assistance doivent encore arriver en Indonésie. (ats/nxp)