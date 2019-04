La Thaïlande fête la marijuana à usage médical

Des jeunes, des malades, des scientifiques, mais aussi des moines et des hommes politiques: plusieurs milliers de Thaïlandais ont assisté à la première fête du cannabis organisée dans le royaume après la légalisation de la marijuana à usage médical, un business qui s'annonce fort juteux.

The "Pan Buriram" weed festival in northeastern Thailand, showcases medical marijuana following last year's country-wide legalisation for medicinal use https://t.co/DF7v0XwFWb pic.twitter.com/KQcLxs4Cvt

Chaivisit Visitvekin, un moine de 67 ans, sort une fiole d'huile de cannabis de sa robe et dépose une goutte sur sa langue. Non loin de là une famille se prend en photo devant de plantureux plants de marijuana. Des scènes inimaginables il y a encore quelques mois dans le royaume très conservateur.

Légal depuis décembre 2018

Mais, en décembre, la Thaïlande a franchi le pas, devenant le premier pays d'Asie du Sud-Est à légaliser la culture du cannabis à usage médical, un marché dominé jusqu'ici par le Canada, l'Australie, Israël et plusieurs états des Etats-Unis. La mise en oeuvre de la loi a toutefois pris du retard.

Plenty of excitement at the first marijuana festival in Buriram in northeastern Thailand. Plant displays drew many a photo op. #420fest #panburiram pic.twitter.com/e862MVLMyn

En attendant, un festival dédié à la marijuana se tient ce week-end jusqu'à dimanche dans la province rurale du Buriram, à quelques centaines de kilomètres au nord-est de Bangkok. De nombreux drapeaux multicolores, tipis blancs et chapiteaux ont été dressés pour l'occasion.

Des stands proposent des feuilles à rouler ou des pipes alors que résonnent des chanson du roi du reggae, Bob Marley. D'autres exposent du matériel de serre et des éclairages nécessaires à la culture, tandis que plusieurs conférenciers devisent sur les différentes variétés de cannabis ou le contrôle de sa qualité.

Some of the buds on display at northeastern Thai marijuana festival in Buriram. Thailand legalised cannabis for medical use but advocates want the next government to go a step further. #420fest pic.twitter.com/Yhh1CvU9nL