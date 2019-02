La «bataille finale» contre l'EI est lancée

Une alliance arabo-kurde soutenue par Washington en Syrie a annoncé samedi avoir lancé sa «bataille décisive» pour «éliminer» les djihadistes du groupe Etat islamique (EI) de leur ultime réduit dans l'est du pays en guerre.

«Bataille décisive»

«La bataille a commencé», a indiqué à l'AFP un porte-parole des Forces démocratiques syriennes (FDS), Mustefa Bali. «Les forces des FDS ont lancé (...) la bataille décisive pour éliminer ce qui reste des terroristes» de l'EI, a-t-il souligné sur son compte Twitter.

Sur son site Internet, les FDS annoncent «la bataille finale pour éliminer l'organisation terroriste Daech dans le village de Baghouz», utilisant l'acronyme arabe de l'EI. Les djihadistes de l'EI tiennent encore dans la province de Deir Ezzor un secteur d'environ quatre kilomètres carrés, allant du village de Baghouz à la frontière irakienne, selon les FDS.

After saving more than 20K civilians from IS-held area and ensuring their safety in nearby camps, #SDF started to move on to the last village remaining under jihadists’ control in N. Syria. Village of Baghuz, which is the only remaining #ISIS pocket, will be cleared soon.