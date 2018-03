La caravane de Lula touchée par un tir

L'ex-président brésilien Lula, qui termine sa campagne dans le sud du pays pour la présidentielle d'octobre, a affirmé qu'un autocar de sa caravane avait été touché par un tir, qui n'a pas fait de blessés selon un sénateur de son parti.

«Notre caravane est attaquée par des groupes fascistes. Ils avaient déjà lancé des oeufs et des pierres. Et aujourd'hui ils ont tiré contre un autocar», a écrit, sur son compte Twitter, Luiz Inacio Lula da Silva, président de 2003 à 2010, qui reste en tête des sondages. «Personne n'a été blessé», a précisé le sénateur Lindbergh Farias, du Parti des Travailleurs (PT).

A caravana do ex-presidente Lula pelo Sul do país acaba de ser alvejada por ao menos três tiros enquanto percorria - sem escolta policial - o trecho entre as cidades de Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul (PR). Dois ônibus foram atingidos, ninguém foi ferido. #LulaPeloSul pic.twitter.com/uiHszdG78P