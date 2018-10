La caravane de migrants poursuit son chemin

A l'arrière de camions ou à pied, des milliers de migrants centraméricains ont poursuivi vendredi la difficile traversée du Mexique en direction des Etats-Unis, tandis que le président mexicain leur a proposé un plan d'aide s'ils déposaient une demande d'asile.

Pour éviter la chaleur, la «caravane» de migrants était partie à 03H00 du matin de la municipalité de Pijijiapan, dans l'État du Chiapas, en direction de la ville d'Arriaga, située à 100 km, leur cinquième étape à travers le sud du pays.

Les migrants honduriens ont marché plus de 15 heures le long de la côte pacifique, mais certains ont préféré monter dans des camions pour éviter cet éprouvant trajet. «La route est difficile parce que nous ne savons pas ce qui nous attend», explique Jimmy, la vingtaine. «Il y a des zones dangereuses où on peut se faire enlever», dit-il, avant de courir pour tenter de monter à l'arrière d'un poids lourd.

Plus loin, une femme tente de convaincre le conducteur d'un semi-remorque de la laisser monter avec son enfant, sans succès. «La police a dit aux conducteurs de ne pas nous emmener», regrette Ricardo Cruz, un migrant de 58 ans qui fait de l'auto-stop.

Un chauffeur de poids lourd accepte finalement de faire monter des dizaines de Honduriens à l'arrière de son véhicule, mais certains se ravisent, de peur d'être kidnappés ou de périr étouffés à l'intérieur, comme cela arrive souvent à des migrants qui traversent le Mexique.

«Conditions extrêmes»

Depuis dimanche, la caravane a parcouru plus de 180 km sur une route alternant forêt tropicale et champs de maïs, flanquée de modestes demeures de cultivateurs. Epuisés, certains migrants ont renoncé à tenter d'atteindre le territoire américain car leur «leurs pieds ne suivent plus», explique Jimmy. «Nous sommes nombreux mais nous serons peu nombreux à arriver», pronostique-t-il.

«Un petit groupe a demandé le retour assisté», indique à l'AFP Maria Ruby, porte-parole du HCR dans la région. «Les conditions dans lesquelles ils voyagent sont extrêmes», commente-t-elle.

Dans cette ville, certains espéraient pouvoir monter à bord de la «Bestia», le train de marchandise qui traverse le pays et que beaucoup de migrants utilisent pour atteindre la frontière nord.

La compagnie de transport GrupoMexico, qui gère ce train, a indiqué mardi que le trafic était temporairement suspendu «du fait des fortes pluies dans l'Etat de Veracruz». Plus au sud, une centaine de migrants qui tentaient d'avancer vers la ville de Tapachula, près du pont frontalier entre le Mexique et le Guatemala, ont été bloqués vendredi par la police.

Plan d'aide et menace de décret

A Washington, Donald Trump a laissé entendre vendredi qu'il pourrait se passer du Congrès et agir par décret sur l'immigration si ses adversaires démocrates refusaient de le suivre.

En pleine campagne pour les élections de mi-mandat, le président américain a placé la question de l'immigration et de cette caravane au coeur de son message.

«Les Etats-Unis dépensent des milliards de dollars chaque année sur l'immigration illégale. Cela ne durera pas. Les démocrates doivent nous donner les voix pour faire passer des lois fortes (mais justes). S'ils ne le font pas, nous serons obligés de passer à la manière forte», a-t-il tweeté.

