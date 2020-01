La colère des Libanais ne faiblit pas

Le Liban fait face à une «catastrophe» économique, a averti mercredi le nouveau Premier ministre Hassan Diab, au lendemain de la formation de son gouvernement qui a attisé la colère de la rue.

Hassan Diab avait promis de répondre au mouvement de contestation en nommant un gouvernement de «technocrates indépendants». Mais pour les manifestants mobilisés depuis le 17 octobre, les nouveaux ministres sont des personnalités affiliées à la classe politique qu'ils accusent de corruption et d'incompétence.

Des heurts ont éclaté mercredi près du siège du Parlement à Beyrouth, faisant 22 blessés, dont sept ont été hospitalisés, selon un bilan de la Croix-rouge libanaise. Les manifestants ont jeté des pierres et des pétards sur la police anti-émeute, qui a répliqué au moyen d'un canon à eau et de gaz lacrymogènes, selon un correspondant de l'AFP sur place.

D'autres manifestants ont arraché des barbelés et tenté de parvenir au Parlement via les multiples entrées bloquées par des barrages des forces de l'ordre. Certains ont réussi à franchir l'une des entrées avant d'être rapidement repoussés.

Selon un photographe de l'AFP, des protestataires ont vandalisé deux boutiques de luxe dans un centre commercial, à proximité du Parlement. «Nous ne donnerons aucune chance au gouvernement», a assuré une manifestante. Selon elle, «le processus de formation a révélé que (les dirigeants) n'ont rien changé à leurs pratiques» de négociation des quotes-parts partisanes et confessionnelles dans l'attribution des portefeuilles.

«Défis immenses»

A Tripoli (nord), la deuxième ville du pays, des manifestants ont bloqué des routes tandis que les écoles sont restées fermées, selon une correspondante de l'AFP sur place. «Nous sommes face à une impasse financière, économique et sociale», a reconnu Hassan Diab lors d'une première réunion de son gouvernement.

«En réalité, nous sommes face à une catastrophe et nous devons alléger l'impact et les répercussions de cette catastrophe sur les Libanais», a-t-il dit. Les défis sont «immenses» et «les Libanais sont fatigués des promesses et des programmes qui restent lettre morte».

Le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, a exhorté le nouveau gouvernement à mener des réformes «tangibles». «Seul un gouvernement capable de (...) réformes réelles et tangibles pourra restaurer la confiance des investisseurs et débloquer l'aide internationale pour le Liban», a-t-il déclaré dans un communiqué. De son côté, le président français, Emmanuel Macron, a fait savoir que la France ferait «tout» pour «aider» le Liban à sortir de sa «crise profonde».

The strength of any government lies in its actions and responsiveness to its people's demands. The Lebanese people demand a new direction. Only a government capable of undertaking tangible reforms will restore investor confidence and unlock international assistance for #Lebanon.