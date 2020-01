La composition du nouveau gouvernement est connue

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a nommé jeudi soir, deux semaines exactement après son entrée en fonction, son premier gouvernement. Il est composé de 39 membres.

C'est la première fois que le gouvernement algérien est annoncé en direct de la présidence et par un de ses responsables à la télévision, et non via un communiqué officiel.

Le 28 décembre, M. Tebboune avait nommé Premier ministre Abdelaziz Djerad, un universitaire de 65 ans, ancien secrétaire général de la présidence (1993-1995) puis du ministère des Affaires étrangères (2001-2003), et l'avait chargé de constituer un gouvernement.

Quatre des cinq principaux ministres figuraient déjà dans le précédent gouvernement, dirigé par Noureddine Bedoui, nommé le 31 mars par le président Abdelaziz Bouteflika, deux jours avant sa démission sous la pression d'un mouvement («Hirak») de contestation inédit.

Libération de contestataires

Parmi ses 39 membres, le gouvernement compte sept ministres délégués et quatre secrétaires d'Etats. Il compte également 5 femmes, selon l'agence de presse officielle APS.

Principale originalité, il ne compte pas de vice-ministre de la Défense, poste qu'occupait depuis 2013, et jusqu'à son décès le 23 décembre, le puissant chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah. Le président de la République est traditionnellement ministre de la Défense en titre en Algérie.

Par ailleurs, soixante-seize personnes détenues dans le cadre du mouvement de contestation en Algérie ont été remises en liberté jeudi, dont une de ses figures, Lakhdar Bouregaâ, 86 ans, vétéran très respecté de la Guerre d'indépendance devenu un symbole de la répression.

Certains ont été libérés avant la fin de leur peine, mais la majorité était en détention provisoire. Ces libérations représentent environ la moitié des quelque 140 «détenus du Hirak». (ats/nxp)