La contestation suspend le dialogue avec l'armée

Les responsables de la contestation au Soudan ont annoncé dimanche la suspension des discussions avec les militaires. Ils ont appelé à intensifier les manifestations devant le QG de l'armée pour réclamer un pouvoir civil.

«Nous considérons le Conseil militaire comme un prolongement du régime» de l'ex-président Omar el-Béchir, destitué le 11 avril, a déclaré un porte-parole des organisations représentant la contestation, Mohamed al-Amine, devant des milliers de personnes rassemblées devant les bâtiments de l'armée à Khartoum.

«Dans la semaine»

Plus tôt dans la journée, le général Abdel Fattah al-Burhane, chef du Conseil militaire de transition, avait affirmé son engagement à remettre le pouvoir au peuple. Il avait assuré que l'armée répondrait «dans la semaine» aux demandes des manifestants, qui réclament le transfert du pouvoir à une autorité civile.

Sudan's military leader vowed Sunday the army was committed to handing power to the people, as a protesters' deadline for unveiling a rival civilian council loomed. https://t.co/ijYwPJBlQ7