Kim s'engage pour une «dénucléarisation complète»

Donald Trump et Kim Jong Un ont affiché leur entente pour «tourner la page du passé» mardi lors d'un sommet historique qui a abouti à la signature d'un document commun dans lequel le dirigeant nord-coréen s'engage pour une «dénucléarisation complète de la péninsule coréenne».

Interrogé sur cette dénucléarisation, enjeu majeur après des décennies de tensions autour des ambitions atomiques de la Corée du Nord, le président américain a assuré que ce «processus» pourrait désormais commencer «très rapidement».

Un calendrier vague

Mais la formulation de la déclaration commune reste assez vague en termes de calendrier. Surtout, elle ne précise pas que la dénucléarisation doit être «vérifiable et irréversible», comme le réclamaient les Etats-Unis avant le sommet de Singapour, ce qui risque d'apparaître comme un recul de la part de Donald Trump.

«Kim Jong Un a réaffirmé son engagement ferme et inébranlable en faveur d'une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne», est-il écrit dans ce texte, que les deux hommes s'engagent à mettre en oeuvre «dans sa totalité» et «très rapidement».

La rencontre, la première entre un président américain en exercice et un leader nord-coréen, a été marquée par les poignées de main appuyées entre les deux hommes, une image inimaginable il y a encore quelques mois lorsqu'ils échangeaient menaces et invectives.

As #TrumpKimSummit takes place, see @CrisisGroup's 4-step plan to achieve denuclearisation on the Korean peninsula:



1. Formalise current activities

2. Build on the pause

3. Comprehensive monitoring and expanded transparency

4. Deep freeze



Read for more: https://t.co/HYLvEW1tIC pic.twitter.com/FxE679Wjge