La droite européenne suspend le parti d'Orban

Le parti du dirigeant populiste hongrois Viktor Orban est suspendu, pour une durée indéterminée, à la suite de ses dérapages contre Bruxelles ou l'immigration. Le Parlement de Strasbourg sera renouvelé dans deux mois.

Le Parti populaire européen (PPE), qui réunit les formations de droite et du centre-droit de l'UE, comme la CDU de la chancelière allemande Angela Merkel ou les Républicains en France, a pris cette décision à une écrasante majorité (190 pour, 3 contre), lors d'une assemblée politique du parti à Bruxelles.

Concrètement, cette suspension signifie que le Fidesz n'aura - jusqu'à nouvel ordre - plus le droit de participer aux réunions du PPE, sera privé de ses droits de vote et ne pourra pas présenter de candidats à des postes, a précisé le président du PPE, le Français Joseph Daul, dans un tweet.

#Fidesz will be suspended with immediate effect and until further notice following today’s vote of EPP members (190 in favour, 3 against). The suspension entails:

?No attendance at any party meeting

?No voting rights

?No right to propose candidates for posts