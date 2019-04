La famine touche près de 113 millions de personnes

Plus de 113 millions de personnes dans 53 pays étaient au bord de la famine, en état d'«insécurité alimentaire aiguë» en 2018. C'était le cas particulièrement en Afrique, indique le rapport mondial sur les crises alimentaires 2019 de la FAO, publié mardi à Bruxelles.

Le Yémen, la République démocratique du Congo, l'Afghanistan, l'Ethiopie, la Syrie, le Soudan, Soudan du sud, et la partie nord du Nigéria sont les huit pays du monde subissant les pires crises alimentaires, précise le rapport. Celui-ci étudie en détail chaque année depuis trois ans la cinquantaine de pays qui ont le plus de difficulté à nourrir leur population.

Les pays africains sont touchés de manière «disproportionnée» par la faim aiguë, avec près de 72 millions de personnes concernées, a déclaré Dominique Burgeon, chef des urgences de l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, au cours d'un entretien téléphonique.

