La fusée Soyouz atterrit d'urgence: pilotes vivants

L'astronaute américain Nick Hague et le Russe Alexeï Ovtchinine ont atterri et sont indemnes après la défaillance peu après le décollage d'un des moteurs de la fusée Soyouz qui devait les transporter vers la Station spatiale internationale (ISS).

«Au moment du décollage du vaisseau Soyouz MS-10, une situation inhabituelle est apparue. Les systèmes de sauvetage ont été activés, le vaisseau a atterri au Kazakhstan. L'équipage est vivant et le contact a été établi avec lui», a annoncé l'agence spatiale russe Roskosmos dans un communiqué.

The Soyuz capsule has landed back on Earth carrying two crew members. Search and rescue teams are in contact with the crew and are en route to the landing location. Live updates: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/G3IuAztH6O