La grève des pilotes de SAS immobilise 72'000 passagers

Des pilotes du transporteur scandinave SAS ont débrayé en Suède, au Danemark et en Norvège tôt vendredi, entraînant l'annulation de 673 vols et immobilisant 72'000 voyageurs, a indiqué la compagnie. Les vols intérieurs, européens et long courriers ont tous été perturbés par la grève très suivie par plus de 1400 pilotes, ajoute-t-elle. Au total 170'000 passagers seraient touchés d'ici dimanche.

L'association suédoise des pilotes de ligne, qui a initié cette grève, a déclaré que des mois de négociations n'avaient pas permis de trouver une solution à la «détérioration des conditions de travail, aux horaires de travail imprévisibles et à l'insécurité de l'emploi» pour les pilotes.

La confédération suédoise des entreprises de transport a pour sa part affirmé qu'elle ne pouvait accepter une augmentation de 13% des salaires demandée par les pilotes, au vu d'une «moyenne déjà élevée de 93'000 couronnes (environ 9990 francs) par mois».

L'association des pilotes a précisé que les horaires de travail flexibles, plus que les salaires, étaient le principal objectif des discussions. «Beaucoup de pilotes de SAS n'ont pas de contrôle sur quand et sur quelles durées ils doivent travailler. Dans un scénario du pire, ils peuvent travailler sept week-ends d'affilée», argumente dans un communiqué l'association des pilotes. (afp/nxp)