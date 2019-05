La justice inculpe trois nouveaux députés

Les députés Freddy Superlano, Sergio Vergara et Juan Andrés Mejia ont été inculpés pour haute trahison, conspiration et rébellion civile, a annoncé dans un communiqué la Cour suprême, accusée par l'opposition d'être à la solde du régime du président Nicolas Maduro. Sept autres députés ont été inculpés ces derniers jours des mêmes crimes.

Les troubles qui ont suivi l'appel au soulèvement militaire lancé par Juan Guaido avaient fait six morts, des centaines de blessés et entraîné quelque 200 arrestations, selon le procureur général du Venezuela Tarek William Saab. La tentative a toutefois échoué: la majorité des militaires sont restés fidèles à M. Maduro. «Il appartient maintenant aux autorités compétentes de faire justice», a affirmé le numéro deux du régime et président de l'Assemblée constituante, Diosdado Cabello.

«La peur ne nous arrêtera pas»

La Cour suprême a demandé à la toute puissante Assemblée constituante de lever l'immunité des élus poursuivis, qui siègent à l'Assemblée nationale. La Constituante est l'une des deux assemblées au Venezuela. Créée en 2017, elle remplace, dans les faits, l'Assemblée nationale, dont les décisions ne sont plus prises en compte par l'exécutif.

Une députée inculpée, Mariela Magallanes, s'est réfugiée mercredi dans la résidence de l'ambassadeur d'Italie à Caracas, tandis que les autres évitaient de se montrer en public. Une autre figure de l'opposition, Leopoldo Lopez, s'est réfugié avec sa famille dans l'ambassade d'Espagne le 30 avril, après l'échec du soulèvement.

«La peur ne nous arrêtera pas», a déclaré à l'AFPTV Juan Guaido au cours d'un déplacement dans la localité de La Guaira, à 30 km au nord de Caracas. «C'est la seule stratégie qu'il reste au régime (...), faire régner la peur», a ajouté l'opposant, reconnu président par intérim du Venezuela par plus de cinquante pays, dont les Etats-Unis, et qui a lui-même été déchu de son immunité parlementaire le 2 avril. (ats/nxp)