La même sentence pour Booba et Kaaris

France Qui de Booba ou de Kaaris a frappé le premier, à l’aéroport d’Orly? Récit d’une audience homérique au Tribunal de Créteil. Plus...

Rixe à Orly Le parquet de Créteil a requis jeudi un an de prison pour les rappeurs Booba et Kaaris, qui s'étaient battus à l'aéroport d'Orly. Plus...