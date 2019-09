La ministre Amber Rudd démissionne

Nouveau coup dur pour le premier ministre britannique Boris Johnson. Sa ministre du Travail et des Retraites Amber Rudd a annoncé samedi soir sa démission du gouvernement. Elle dit être en désaccord avec la stratégie de Boris Johnson sur le Brexit.

«Je ne peux pas rester alors que des bons, loyaux conservateurs modérés sont exclus», a déclaré dans un communiqué la ministre et députée. Elle fait référence à l'exclusion du Parti conservateur de 21 députés qui ont voté cette semaine avec l'opposition une proposition de loi destinée à éviter un Brexit sans accord.

Exclusive: Amber Rudd @AmberRuddHR today announces that she is resigning from the cabinet and quitting the Conservative Party over Boris Johnson’s “purge” of the party and his “failure” to pursue a deal with the EU.



