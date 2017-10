La moitié des vertébrés menacés sont sur des îles

Près de la moitié des vertébrés menacés d'extinction dans le monde vivent sur des îles, selon une étude publiée mercredi dans la revue Science Advances. Il y est plus facile de contrôler les espèces invasives à l'origine de leur éventuelle disparition.

Les chercheurs à l'origine de cette étude ont identifié et localisé la totalité des 1189 espèces terrestres d'amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères figurant sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) se reproduisant sur 1288 îles. Ils ont pu déterminer si des espèces nuisibles à ces vertébrés avaient été introduites sur les îles.

«Cette nouvelle banque de données sur la biodiversité insulaire permettra de mieux cibler et de nettement améliorer les efforts de conservation dont a besoin notre planète», se réjouit Dena Spatz, une biologiste de l'ONG Island Conservation, principale auteure de ces travaux.

Chats et rongeurs fautifs

Le Moqueur de Floreana est l'une de ces espèces les plus menacées de la planète vivant sur des îles. Cet oiseau des Iles Galápagos a disparu de l'île dont il porte le nom au 19e siècle, quelques décennies seulement après l'arrivée des humains.

Sa quasi-extinction a résulté de l'introduction d'espèces invasives sur l'île, dont des rongeurs et des chats sauvages. Les quelques centaines de Moqueurs de Floreana qui restent sont désormais confinés sur des îlots proches où il n'y pas de prédateurs.

Les îles ne représentent que 5,3% des terres émergées. Mais elles ont abrité 61% de toutes les espèces éteintes connues depuis 1500.

Eliminer les intrus

Les chats sauvages et les rongeurs ont été au cours des derniers siècles responsables d'au moins 44% des extinctions d'oiseaux, petits mammifères et reptiles. Dans certaines îles il est possible d'empêcher l'arrivée de ces nuisibles et dans la grande majorité d'éliminer les intrus invasifs. Cela a permis la résurgence de nombreuses espèces autochtones en voie d'extinction, selon l'étude.

Un exemple: la petite île d'Anacapa, au large de la Californie. L'élimination réussie des rats y a contribué à la reconstitution des populations de Guillemot de Scripps (Synthliboramphus scrippsi) et de la récente découverte d'Océanites tempête, une autre espèce d'oiseau menacé.

Alors que les vertébrés menacés représentent près de la moitié de toutes les espèces terrestres les plus en danger d'extinction, ils ne sont présents que sur une fraction des terres du globe et moins d'1% des îles, selon l'étude. (ats/nxp)