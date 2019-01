La neige perturbe les livraisons de sel à déneiger

La production et la livraison de sel à déneiger sont fortement perturbées en Autriche... par les chutes de neige record enregistrées par le pays depuis une semaine, a reconnu jeudi le producteur Salinen Austria.

Alors que la demande est au plus haut, l'entreprise basée au coeur des Alpes connaît «de grandes difficultés à assurer les livraisons», de nombreux axes étant obstrués ou interdits à la circulation en raison de risques d'avalanches, a indiqué une porte-parole, Katharina Steiner, à l'agence APA.

Crazy #snow accumulation next 5 days for the north #Alps #Austria #Oesterreich Situation in some parts of region #Salzburg already problematic #Schnee #Snowmageddon Source: @wxcharts pic.twitter.com/nLWxkrc9zb