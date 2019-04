La nouvelle ère impériale s'appelle «Reiwa»

Le nom de l'ère impériale qui accompagnera le règne de l'empereur Naruhito après l'abdication dans un mois de son père Akihito se prononce «Reiwa», dont les deux idéogrammes peuvent signifier «agréable» ou «ordre» et «harmonie» ou «paix».

«Cela signifie la naissance d'une civilisation où règne une harmonie entre les êtres», a précisé en conférence de presse le Premier ministre Shinzo Abe. L'orthographe en alphabet romain reste à confirmer. «Le printemps vient après l'hiver sévère, ce nom veut marquer le début d'une période qui déborde d'espoir», a-t-il ajouté.

Le terme est tiré d'un court poème japonais «waka» faisant référence à la nature, extrait du plus ancien recueil de poèmes japonais appelé Manyoshu. «C'est la première fois qu'il s'agit d'un terme issu de textes japonais» et non chinois, a précisé le chef du gouvernement, souvent qualifié de nationaliste, se disant «fier de la longue histoire du Japon».

«C'est un nom magnifique»

L'appellation de cette ère, dont la révélation est en soi un événement historique pour les Japonais, est le résultat d'une réflexion de plusieurs mois entre experts, personnalités d'origines diverses et dirigeants politiques.

«C'est un nom magnifique», a commenté devant les caméras de la chaîne publique NHK le prix Nobel de médecine, Shinya Yamanaka, qui faisait partie des neuf membres du comité de personnalités.

L'annonce a été faite vers 11H40 locales (02H40 GMT) par le secrétaire général et porte-parole du gouvernement, Yoshihide Suga, qui a brandi devant les caméras un document encadré sur lequel étaient calligraphiés les kanjis (idéogrammes) choisis. Le tout a été diffusé sur les chaînes de télévision et des espaces publics similaires à des «fans zones» ont été installées dans plusieurs lieux du Japon.

Akihito empereur émérite

C'est la deuxième fois qu'un nom d'ère est annoncé de la sorte: la précédente était le 8 janvier 1989, le lendemain du décès de l'empereur Hirohito (aussi appelé empereur Showa, du nom de son ère). Ce nom accompagnera le règne de Naruhito qui débutera le 1er mai pour succéder à Akihito, dont l'ère est «Heisei» («parachèvement de la paix»).

Le secrétaire général du gouvernement d'alors, Keizo Obuchi, avait révélé le binôme de kanji «heisei» et avait ensuite lu la «Déclaration du Premier ministre (Noboru) Takeshita» explicitant le terme. «Englobant le souhait que la paix soit accomplie au Japon comme à l'étranger, sur Terre comme aux cieux, il s'agit du nom jugé le plus approprié pour l'époque qui débute avec cette nouvelle ère», disait le texte.

Le décret définissant le nom de la nouvelle ère, qui débutera le 1er mai, est signé par l'actuel empereur Akihito. Le 30 avril, lorsqu'il abdiquera et que débutera le lendemain l'ère «Reiwa», Akihito portera le titre d'empereur émérite, a précisé l'Agence de la Maison impériale.

L'appellation de la nouvelle ère, comme les 247 qui l'ont précédée, restera pour l'éternité. Les dernières propositions en lice avait été présentées vendredi au Prince héritier et futur empereur Naruhito, mais l'avis de ce dernier importait peu car il n'a aucun pouvoir décisionnel en la matière. Il serait anticonstitutionnel qu'il ait influencé le choix final effectué par l'exécutif.

Calendriers immédiatement imprimés

Ont été entendus en tout dernier ressort lundi les avis des présidents et vice-présidents des deux chambres du Parlement, avant une décision finale en Conseil des ministres extraordinaire.

C'est aussi la deuxième fois dans l'histoire que le gouvernement décide du nom de l'ère, un fait qui illustre bien l'esprit de la Constitution de 1947, où ce qui concerne la Maison impériale et l'empereur est régi par le gouvernement en place, le souverain n'ayant qu'un rôle de «symbole de l'Etat et de l'unité du peuple».

Depuis le début de la matinée, les médias enchaînaient les émissions spéciales et les journaux s'empressaient de sortir des éditions dédiées à cet événement historique.

Akihito, âgé de 85 ans, laissera le trône du chrysanthème un peu moins de trois ans après avoir signifié en août 2016 son intention de pouvoir se retirer de son vivant. C'est la première fois en deux siècles qu'un empereur japonais abdique. La loi sur la Maison impériale ne prévoit pas une telle disposition. Selon ce texte, révisé en 1947, le décès de l'empereur ouvre la succession.

Dans le cas présent, une législation d'exception permet à Akihito et lui seul d'abdiquer et le gouvernement a décidé que le nom de l'ère serait annoncé un mois avant, un compromis censé satisfaire tout le monde.

A la minute même de l'annonce, les fabricants de calendriers ont lancé les presses pour sortir immédiatement des calendriers exceptionnels portant le nom de la nouvelle ère et débutant le 1er mai 2019. (afp/nxp)