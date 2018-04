La nouvelle vie de l'ex-président Lula en prison

L'ex-président brésilien Lula peut regarder la télévision dans sa cellule de Curitiba (sud), ou prendre un bain de soleil dans la cour, mais jusqu'à présent il a préféré rester entre ses quatre murs avec un livre, ont rapporté mardi les médias.

En tant qu'ancien chef de l'Etat, Lula, 72 ans, a droit à huit personnes à son service, la moitié d'entre eux étant des chauffeurs ou gardes du corps. Mais pour des raisons évidentes, ils sont contraints de rester en dehors du siège de la Police fédérale où l'icône de la gauche est incarcérée depuis samedi. Le président actuel, Michel Temer, songe même à priver Lula de ce privilège pour cette raison, selon un porte-parole de la présidence.

Pas d'uniforme

Malgré tout, Lula, qui purge une peine de 12 ans et un mois de réclusion pour corruption et blanchiment d'argent, jouit de conditions de détention infiniment plus confortables que les prisonniers brésiliens de droit commun, qui s'entassent dans des établissements vétustes et violents. Il ne risque pas de se retrouver au milieu d'une émeute sur fond de guerre des gangs au cours de laquelle des détenus sont décapités, brûlés ou éviscérés.

Sa cellule de 15 m2 se trouve dans un immeuble moderne, inauguré sous sa propre présidence, en 2007. Son nom est même écrit sur une plaque dorée au rez-de-chaussée. Cette salle, qui a pour surnom «l'état-major», est en fait une pièce utilisée en général par des avocats ou des employés travaillant dans l'immeuble qui doivent y passer la nuit. Elle lui a été réservée pour qu'il puisse y être seul, bénéficiant même de toilettes privées.

Et comme il s'agit d'un bâtiment de police et non d'une prison conventionnelle, Lula ne doit pas porter l'uniforme ni avoir le crâne, et encore moins sa célèbre barbe blanche, rasés. Il a obtenu une autre faveur: l'installation d'une télévision. Cela lui a permis de regarder dimanche, lors de sa première journée sous les verrous, son club de cœur, Corinthians, remporter la finale du championnat de football de Sao Paulo.

Le blues du prisonnier

Mais cette satisfaction fugace risque de ne pas être suffisante pour maintenir son moral au beau fixe. «Des amis proches de Lula sont inquiets qu'il puisse sombrer dans la dépression en prison», a affirmé la chroniqueuse Monica Bergamo dans un article du quotidien Folha de S.Paulo qui décrit en détails la nouvelle vie de l'ex-chef d'Etat. Selon elle, ses avocats ont dû acheter samedi des draps, oreillers et serviettes de bain non fournis par la Police fédérale. L'article explique aussi que ses proches se demandent si Lula avait pu emporter dans ses bagages du chocolat ou une lime à ongles.

Un de ses avocats, Cristiano Zanin Martins, a raconté lundi que l'ex-président n'avait toujours pas fait prévaloir son droit à deux heures quotidiennes de «bain de soleil», une formule désignant la promenade. A part le match de foot, il n'aurait pas beaucoup regardé la télévision. Ce qui peut paraître étrange au vu des critiques acerbes qu'il fait régulièrement envers TV Globo, la plus grande chaîne du pays.

Me Martins révèle que l'ex-président «passe la plupart de son temps à lire». Sur sa table de chevet, «Elite do Atraso», qu'on pourrait traduire comme «L'élite du retour en arrière». Un ouvrage de Jessé de Souza qui retrace «le pacte entre les puissants pour perpétuer la société cruelle fondée sous l'esclavage».

(afp/nxp)