La nouvelle vie des frères et sœurs séquestrés

Après avoir vécu un calvaire durant plusieurs années dans leur maison en Californie, sept des 13 frères et soeurs Turpin ont eu la semaine dernière leur premier avant-goût de liberté.

Pour rappel, Davis et Louise Turpin ont été arrêtés et inculpés mi-janvier pour torture et séquestration sur leurs progénitures. Les enfants, âgés de 2 à 29 ans, avaient été retrouvés pour certains enchaînés à un lit, dans des conditions d'extrême saleté et de malnutrition sévère.

Après avoir été «libérés», tous les frères et sœurs ont été pris en charge dans un centre médical. Jeudi dernier, sept d'entre eux, âgés de 18 à 29 ans, ont été conduits dans une maison d'accueil gardée secrète. «Ils vivent cette étape comme une deuxième naissance, au monde réel cette fois», a confié à ABC News leur avocat Jack Osborn.

Tout est nouveau

Traumatisés par les mauvais traitements, les intéressés sont suivis au quotidien par des psychologues et thérapeutes. Dans leur temps libre, ils découvrent les joies d'une toute nouvelle liberté. «Ils ont cueilli des agrumes pour la première fois l'autre jour. Ils ont aussi dégusté leur première coupe glacée et cuisiné de la nourriture mexicaine, tout est nouveau pour eux», a expliqué le juriste.

