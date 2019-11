La panne de Facebook et de ses applis est résolue

Une panne de plusieurs heures a touché jeudi Facebook et les applications appartenant au géant de l'internet, Messenger, Instagram et WhatsApp. Le problème a été résolu.

Facebook a reconnu «un problème dans l'un de (son) principal système logiciel», puis a annoncé quelques heures plus tard que le problème avait été résolu. «Nous sommes de retour à 100% pour tout le monde, et nous sommes désolés de la gêne occasionnée», a déclaré un porte-parole à l'AFP.

